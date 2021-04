Milan, Theo Hernandez non molla: «Rialzarsi è d’obbligo» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Theo Hernandez non molla e sui social suona la carica per il suo Milan La pesante sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, ha complicato atrocemente la corsa Champions del Milan. In queste ultime gare di campionato infatti i rossoneri dovranno trovare benzina fisica e mentale per provare a reagire e imporsi sull’assetata concorrenza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Il calendario non sorride e la condizione atletica degli uomini di Pioli preoccupa. I giocatori però sembrano convinti di poter riuscire ad alzare la testa,. Uno su tutti Theo Hernandez. Il terzino francese è intervenuto su Instagram con un post, la cui didascalia recita: «Cadere è concesso, Rialzarsi è obbligatorio!!». Caer esta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)none sui social suona la carica per il suoLa pesante sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, ha complicato atrocemente la corsa Champions del. In queste ultime gare di campionato infatti i rossoneri dovranno trovare benzina fisica e mentale per provare a reagire e imporsi sull’assetata concorrenza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Il calendario non sorride e la condizione atletica degli uomini di Pioli preoccupa. I giocatori però sembrano convinti di poter riuscire ad alzare la testa,. Uno su tutti. Il terzino francese è intervenuto su Instagram con un post, la cui didascalia recita: «Cadere è concesso,è obbligatorio!!». Caer esta ...

