Matteo Bassetti “sex symbol” ai tempi del Covid | «Mi piace piacere | la telecamera una droga»

«Sono il sogno che avevo da bambino: un infettivologo. Non nascondo che, come dice mia moglie, mi piace piacere. Che c'è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà. Perché dovrei vergognarmene». Così Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova in un'intervista concessa al settimanale "Chi". La popolarità piovuta addosso dopo l'emergenza Covid non gli dispiace affatto, tantomeno l'etichetta di sexy symbol, che però definisce "una leggenda messa in giro dai giornalisti".

