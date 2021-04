La variante indiana potrebbe essere più contagiosa e più resistente ai vaccini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Covid, la variante indiana potrebbe essere più contagiosa e potrebbe essere più resistente ad alcuni vaccini. L’allarme dell’Oms. La variante indiana del Covid potrebbe essere più resistente ad alcuni vaccini e potrebbe essere più contagiosa: lo rende noto l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel suo rapporto settimanale sull’andamento dell’emergenza sanitaria. Oms, la variante indiana del Covid potrebbe essere più contagiosa e più resistente ai ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Covid, lapiùpiùad alcuni. L’allarme dell’Oms. Ladel Covidpiùad alcunipiù: lo rende noto l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel suo rapporto settimanale sull’andamento dell’emergenza sanitaria. Oms, ladel Covidpiùe piùai ...

