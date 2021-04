“Io sono la mia stessa arma”: una cellula Its in Piemonte? La procura di Torino indaga (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Le Its sono nate spontaneamente e nell’aprile 2011 abbiamo commesso il nostro primo attentato bomba”. Così spiegava in un’intervista rilasciata alcuni anni fa alla stampa francese “Xale”, capo in Messico degli “Individualisti tendenti al selvaggio”. Una sigla che, tranne gli addetti ai lavori, in pochi conoscono nel nostro Paese. Almeno fino a oggi. Infatti la procura di Torino ha aperto un fascicolo su Its, i quali avrebbero trovato simpatizzanti e affini, se non addirittura membri, a Torino e in Piemonte. Estremisti ecologici, eco-terroristi, come sono stati catalogati dalla loro nascita in Messico nel 2011 e che dal Sudamerica ha trovato sponda anche nel Vecchio Continente. Infatti, nel dicembre 2018 hanno rivendicato un attentato anche in Grecia. Anarchici, nichilisti, ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Le Itsnate spontaneamente e nell’aprile 2011 abbiamo commesso il nostro primo attentato bomba”. Così spiegava in un’intervista rilasciata alcuni anni fa alla stampa francese “Xale”, capo in Messico degli “Individualisti tendenti al selvaggio”. Una sigla che, tranne gli addetti ai lavori, in pochi conoscono nel nostro Paese. Almeno fino a oggi. Infatti ladiha aperto un fascicolo su Its, i quali avrebbero trovato simpatizzanti e affini, se non addirittura membri, ae in. Estremisti ecologici, eco-terroristi, comestati catalogati dalla loro nascita in Messico nel 2011 e che dal Sudamerica ha trovato sponda anche nel Vecchio Continente. Infatti, nel dicembre 2018 hanno rivendicato un attentato anche in Grecia. Anarchici, nichilisti, ...

