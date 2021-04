Intrappolato in un reality cinese | il 27enne supplica il pubblico di eliminarlo | “Per favore mandatemi a casa”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembra una storia degna della distopica serie tv Black Mirror quella di Vladislav Ivanov, un ragazzo russo di 27 anni che è rimasto “” per più di 3 mesi in unshowche aveva lo scopo di formare una nuova boy band. Vladislav Ivanov, che nel programma era conosciuto con il nome d’arte Lelush, era confinato nell’isola di Hainan, in Cina, senza telefono. Il giovane voleva uscire daldentro al quale si sentiva “in trappola” e così ha iniziato a implorare gli spettatori di votarlo e mandarlo a, si esibiva male nella speranza di essere espulso ottenendo, però, l’effetto opposto, gli spettatori infatti si sono affezionati a lui e lo hanno votato per farlo rimanere in gara e portarlo fino alla finale. Nonostante le sue suppliche in diretta di venire eliminato, rimaste ...