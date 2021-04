Delitto di Avellino, spuntano le chat tra i fidanzati accusati: “Mi manchi, quando li uccidiamo?” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuovi elementi si innestano nell’ambito delle indagini sull’omicidio del 53enne Aldo Gioia ad Avellino, secondo le ipotesi dell’accusa ucciso dal fidanzato della figlia con la sua complicità. A Pomeriggio Cinque, mostrati i passaggi di alcuni dei messaggi che i due fidanzati si sarebbero scambiati in chat prima del Delitto. Conversazioni in cui, stando alla ricostruzione. finora emersa, emergerebbe l’ombra della premeditazione di una strage familiare. Delitto di Avellino: le chat tra la figlia di Aldo Gioia e il fidanzato A Pomeriggio Cinque, è stato state mostrato al pubblico un estratto di quelle che sarebbero state le conversazioni via chat tra Elena Gioia e Giovanni Limata, rispettivamente figlia e genero di Aldo Gioia, ucciso ad ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nuovi elementi si innestano nell’ambito delle indagini sull’omicidio del 53enne Aldo Gioia ad, secondo le ipotesi dell’accusa ucciso dal fidanzato della figlia con la sua complicità. A Pomeriggio Cinque, mostrati i passaggi di alcuni dei messaggi che i duesi sarebbero scambiati inprima del. Conversazioni in cui, stando alla ricostruzione. finora emersa, emergerebbe l’ombra della premeditazione di una strage familiare.di: letra la figlia di Aldo Gioia e il fidanzato A Pomeriggio Cinque, è stato state mostrato al pubblico un estratto di quelle che sarebbero state le conversazioni viatra Elena Gioia e Giovanni Limata, rispettivamente figlia e genero di Aldo Gioia, ucciso ad ...

Advertising

infoitinterno : Delitto di Avellino, in chat il piano di Elena e Giovanni per la strage: “Non deve rimanere nessuno” - mattino5 : Un nuovo omicidio in famiglia ad Avellino: padre ucciso dalla figlia e dal fidanzato ma volevano eliminare anche ma… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' - rep_napoli : Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' [di Irene de Arcangelis… - repubblica : Delitto di Avellino. Le chat dell'orrore dei fidanzati: 'Amò, mia sorella non può rimanere' -