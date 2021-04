David alla carriera a Sandra Milo, che a 88 anni è un’ispirazione per i giovani (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Accademia del Cinema Italiano premia Sandra Milo con il David di Donatello alla carriera. Una notizia che la musa di Fellini ha accolto con grande entusiasmo. Del resto si tratta di un riconoscimento prestigioso, forse anche un po’ inaspettato per la splendida attrice che, nonostante il ricco e impareggiabile curriculum artistico, non ha mai ricevuto molti premi. “Due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro. Li sono andati a cercare nello scatolone ma sono scomparsi, chissà dove sono finiti”, ha detto in un’intervista a Repubblica rilasciata proprio per l’occasione. Ma Sandra Milo non è una donna che rimugina sul passato, anzi con un’incredibile energia a 88 anni volge il suo pensiero agli altri, specialmente a chi in un periodo come questo, segnato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Accademia del Cinema Italiano premiacon ildi Donatello. Una notizia che la musa di Fellini ha accolto con grande entusiasmo. Del resto si tratta di un riconoscimento prestigioso, forse anche un po’ inaspettato per la splendida attrice che, nonostante il ricco e impareggiabile curriculum artistico, non ha mai ricevuto molti premi. “Due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro. Li sono andati a cercare nello scatolone ma sono scomparsi, chissà dove sono finiti”, ha detto in un’intervista a Repubblica rilasciata proprio per l’occasione. Manon è una donna che rimugina sul passato, anzi con un’incredibile energia a 88volge il suo pensiero agli altri, specialmente a chi in un periodo come questo, segnato ...

