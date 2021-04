Concorso Ministero dell’Interno, 53 ispettori informatici Vigili del Fuoco: requisiti e prove (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Gazzetta Ufficiale numero 33 del 27 aprile 2021 segnala l’apertura del Concorso Ministero dell’Interno, per esami, per la copertura di 53 posti di ispettori informatici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Del totale dei posti messi a disposizione dal bando ufficiale sono riservati: un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti; il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, la ferma biennale. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo Concorso, quali sono le modalità ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Gazzetta Ufficiale numero 33 del 27 aprile 2021 segnala l’apertura del, per esami, per la copertura di 53 posti didel Corpo nazionale deidel. Del totale dei posti messi a disposizione dal bando ufficiale sono riservati: un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti; il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale deidel; il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, la ferma biennale. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo ora nel dettaglio chi può partecipare a questo, quali sono le modalità ...

