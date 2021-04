Carel Industries | CdA nomina Francesco Nalini Amministratore Delegato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito in data odierna per la prima volta dopo lada parte dell’Assemblea dei Soci del 20 aprile scorso per assumere alcune delibere di governance. Il CdA, che rimarrà in carica per tre esercizi, è composto da Luigi Rossi Luciani (Presidente); Luigi(Vicepresidente);; Carlotta Rossi Luciani; Cinzia Donalisio (Amministratrice Indipendente); Maria Grazia Filippini (Amministratrice Indipendente); Marina Manna (Amministratrice Indipendente). Il Consiglio ha provveduto aree chief executive officer. ll Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito alcune ...

Advertising

chiara_148 : RT @VeneziePost: .@CAREL_group ha approvato il #bilancio 2020. Confermati i risultati e il dividendo da 12 centesimi per azione. Nominati i… - DividendProfit : Carel Industries, ok da assemblea a bilancio e nuovo CdA -

Ultime Notizie dalla rete : Carel Industries

ilmessaggero.it

Il Consiglio di Amministrazione disi è riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del 20 aprile scorso per assumere alcune delibere di governance. Il CdA, che rimarrà in ...Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , si muove verso il basso, con una flessione dell'1,15%. Soffre Webuild , che evidenzia una perdita dell'1,02%. Tra le small - cap ...Il Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries si è riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea dei ...L'assemblea degli azionisti di Carel Industries, azienda quotata sullo STAR e attiva nella produzione di componenti per apparecchiature e impianti ...