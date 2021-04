Amici 2021, la madre di Giulia Stabile dice: E’ stata vittima di bullismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche Giulia Stabile, allieva del talent Amici, è stata vittima di bullismo quando era adolescente. A rivelarlo è stata la madre. Il passato di Giulia Stabile è stato molto difficile Giulia Stabile è una delle ballerine che potrebbe vincere la ventesima edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”. Allieva dell’insegnante di danza Veronica Peparini, la ragazza in passato è stata vittima di bullismo. Lo ha rivelato la stessa ballerina poco tempo fa alla conduttrice e anche agli altri ragazzi della scuola. Ora, in un’intervista al settimanale ‘Di Più’, a rimarcare il suo passato è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche, allieva del talent, èdiquando era adolescente. A rivelarlo èla. Il passato diè stato molto difficileè una delle ballerine che potrebbe vincere la ventesima edizione del talent “di Maria De Filippi”. Allieva dell’insegnante di danza Veronica Peparini, la ragazza in passato èdi. Lo ha rivelato la stessa ballerina poco tempo fa alla conduttrice e anche agli altri ragazzi della scuola. Ora, in un’intervista al settimanale ‘Di Più’, a rimarcare il suo passato è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grill… - repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - fattoquotidiano : Ciro Grillo, i genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro: “Frammenti di video condivisi tra amici. Agiremo… - adriano1949 : RT @ottogattotto: Se fosse vero che pezzi di video sono fatti girate tra amici, l'unica cosa certa, stupro o non stupro, è che i quattro so… - LuvielEleonora : RT @ottogattotto: Se fosse vero che pezzi di video sono fatti girate tra amici, l'unica cosa certa, stupro o non stupro, è che i quattro so… -