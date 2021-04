Addio al calcio di Lavezzi, si giocherà al Mardona: via libera dal Comune di Napoli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ezequeil Lavezzi potrà dare l’Addio al calcio a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L’argentino in una recente intervista aveva manifestato la sua volontà di salutare il pubblico azzurro, quello che lo ha osannato dal 2007 al 2012 ed a cui ha regalato giocate fantastiche. Un amore quello tra Lavezzi e Napoli che non è mai terminato, tanto che lo stesso Lavezzi ha rifiutato di giocare in altre squadre di Serie A per rispetto dei tifosi partenopei. Ora Lavezzi potrà da il suo Addio al calcio davanti al pubblico di Napoli allo stadio Maradona, un idolo per tutti coloro che amano il calcio, una sorta di Dio del football per gli argentini e non solo. “Daremo senza problemi lo Stadio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ezequeilpotrà dare l’alallo stadio Diego Armando Maradona. L’argentino in una recente intervista aveva manifestato la sua volontà di salutare il pubblico azzurro, quello che lo ha osannato dal 2007 al 2012 ed a cui ha regalato giocate fantastiche. Un amore quello trache non è mai terminato, tanto che lo stessoha rifiutato di giocare in altre squadre di Serie A per rispetto dei tifosi partenopei. Orapotrà da il suoaldavanti al pubblico diallo stadio Maradona, un idolo per tutti coloro che amano il, una sorta di Dio del football per gli argentini e non solo. “Daremo senza problemi lo Stadio ...

