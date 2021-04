Wall Street in stand-by. Focus su trimestrali e FED (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 33.957 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.185 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,05%). Gli investitori guardano a una delle settimane più intense della stagione degli utili (questa sera, dopo la chiusura del mercato, è la volta di Alphabet e Microsoft) e al meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve. Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti sanitario (-0,57%), utilities (-0,56%) e materiali (-0,55%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+0,87%), McDonald’s (+0,75%) e Goldman Sachs ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 33.957 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.185 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,05%). Gli investitori guardano a una delle settimane più intense della stagione degli utili (questa sera, dopo la chiusura del mercato, è la volta di Alphabet e Microsoft) e al meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve. Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti sanitario (-0,57%), utilities (-0,56%) e materiali (-0,55%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Chevron (+0,87%), McDonald’s (+0,75%) e Goldman Sachs ...

