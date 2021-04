UPS | acquisti online continuano a far crescere ricavi e utili

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registrato un fatturato pari a 22,9 miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, in aumento del 27% rispetto al primo trimestre del 2020 e contro attese per 20,5 miliardi. I volumi medi giornalieri sono aumentati del 14,3% anno su anno e l’utile operativo è stato di 2,8 miliardi di dollari, in crescita del 158% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile diluito per azione è stato di 5,47 dollari per il trimestre, in aumento del 393% sullo stesso periodo nel 2020. “Voglio ringraziare tutti i dipendenti UPS per aver fornito ciò che conta, soprattutto i vaccini Covid-19 – ha affermato Carol Tomé, amministratore delegato della società – Durante il trimestre abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia nell’ambito di un quadro migliore e questo ci ha consentito di ottenere le ...