Scuole aperte in estate, più fondi al Sud: la bozza del Ministro Bianchi (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPrende forma il piano estate per le Scuole, dal ministero però chiariscono che non si tratterà di recupero, ma bensì di rafforzamento. Dopo che i sindacati di categoria sono stati convocati dal Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si inizia a delineare il piano che vedrà l’impiego di mezzo miliardo di euro, dato direttamente alle Scuole, al fine che possano realizzare interventi di supporto per potenziamento e rinforzo delle competenze degli studenti. I finanziamenti elargiti, secondo alcune indiscrezioni, verranno suddivisi così: 151 milioni direttamente – senza richiesta – alle istituzioni scolastiche (in base alla popolazione studentesca), più o meno 18 mila euro a scuola; 320 milioni di Pon finalizzati al recupero delle povertà educative; Altri 40 milioni dalla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPrende forma il pianoper le, dal ministero però chiariscono che non si tratterà di recupero, ma bensì di rafforzamento. Dopo che i sindacati di categoria sono stati convocati daldell’Istruzione, Patrizio, si inizia a delineare il piano che vedrà l’impiego di mezzo miliardo di euro, dato direttamente alle, al fine che possano realizzare interventi di supporto per potenziamento e rinforzo delle competenze degli studenti. I finanziamenti elargiti, secondo alcune indiscrezioni, verranno suddivisi così: 151 milioni direttamente – senza richiesta – alle istituzioni scolastiche (in base alla popolazione studentesca), più o meno 18 mila euro a scuola; 320 milioni di Pon finalizzati al recupero delle povertà educative; Altri 40 milioni dalla ...

