Advertising

webecodibergamo : Rubavano auto «uniche» anche su commissione di collezionisti: 12 arresti - MilanoSpia : Cremona, rubavano e smontavano le auto: sgominata grossa banda, 12 arresti - aldolicata : RUBAVANO SU AUTO DI ELEVATO VALORE E SPEDIVANO LA MERCE SU AUTOBUS DI LINEA, FERMATI DAI CARABINIERI 5 MOLDAVI - CampobelloNews : RUBAVANO SU AUTO DI ELEVATO VALORE E SPEDIVANO LA MERCE SU AUTOBUS DI LINEA, FERMATI DAI CARABINIERI 5 MOLDAVI - buongior1 : RUBAVANO COMPONENTI DI AUTO DI LUSSO -

Ultime Notizie dalla rete : Rubavano auto

le, le smontavano e riciclavano i pezzi. I carabinieri di Cremona l'hanno chiamata "Donkey", "asino": è la vasta operazione culminata, martedì mattina, in dodici arresti per furto e ...Nella tarda serata del 23 aprile 2021, i militari della Compagnia Carabinieri di Corsico hanno eseguito un Decreto di Fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il ...Monza e Brianza terra di conquista quando si tratta di auto da rubare: dopo la banda di moldavi sgominata dai carabinieri di Corsico, sono stati i militari del Comando provinciale ...I carabinieri a Cremona e nelle province di Piacenza, Pavia e Monza-Brianza hanno esguito una misura cautelare nei confronti di 12 soggetti (10 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) per furto, rice ...