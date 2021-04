Recovery, via libera del Parlamento al PNRR (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo il sì della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi (con 442 voti favorevoli, 19 contrari e 51 astenuti), con il via libera del Senato (224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti), arrivato in serata, il Parlamento ha approvato il Piano di ripresa e resilienza. “Oggi è un giorno positivo per l’Italia – ha commentato il premier –. Il 30 aprile non è una data mediatica. Se consegnavamo il piano il 10 maggio i soldi arrivavano a giugno, o peggio, dopo l’estate”. Nelle due repliche, a Montecitorio e a Palazzo Madama, Draghi ha cercato di togliere ogni dubbio sulla sua figura di uomo solo al comando. “Non ho mai detto a Ursula von Der Leyen ‘garantisco io’, non è il mio stile” ha assicurato il presidente del Consiglio sottolineando che con il Recovery ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo il sì della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni rese dal presidente del Consiglio Mario Draghi (con 442 voti favorevoli, 19 contrari e 51 astenuti), con il viadel Senato (224 voti favorevoli, 16 contrari e 21 astenuti), arrivato in serata, ilha approvato il Piano di ripresa e resilienza. “Oggi è un giorno positivo per l’Italia – ha commentato il premier –. Il 30 aprile non è una data mediatica. Se consegnavamo il piano il 10 maggio i soldi arrivavano a giugno, o peggio, dopo l’estate”. Nelle due repliche, a Montecitorio e a Palazzo Madama, Draghi ha cercato di togliere ogni dubbio sulla sua figura di uomo solo al comando. “Non ho mai detto a Ursula von Der Leyen ‘garantisco io’, non è il mio stile” ha assicurato il presidente del Consiglio sottolineando che con il...

