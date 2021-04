Recovery: Draghi, ‘nel 2026 banda larga ovunque, no gap digitali’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L’obiettivo del Governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche”.Lo dice il premier Mario Draghi nella replica alla Camera. “A maggio avviamo la mappatura dei piani d’investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al 2026”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il governo intende stanziare 6,31 miliardi per le reti ultraveloci, lae il 5G. L’obiettivo del Governo è portare entro ilreti aultrasenza distinzioni territoriali ed economiche”.Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. “A maggio avviamo la mappatura dei piani d’investimento previsti dai privati per identificare le aree del Paese che senza interventi del governo resterebbero sfavorite. Per queste aree è previsto un contributo statale per assicurarci che non si creino nuovi divari digitali da qui al”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - caterina_manzi : RT @raffaellapaita: In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che pen… - summo_t : RT @raffaellapaita: In Aula per ascoltare la replica del Presidente #Draghi sul Recovery Plan. Finalmente c’è una svolta riformista che pen… -