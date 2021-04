Recovery | Camera boccia risoluzione Fdi su comunicazioni Draghi**

Advertising

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video - fattoquotidiano : Alle 16 Draghi presenta il Recovery plan alla Camera. Ma dall’ultimo testo è scomparso il salario minimo - InvictusNon : RT @Libero_official: Il durissimo intervento della #Meloni alla #Camera, 'no' al #RecoveryPlan di #Draghi: 'Il #Parlamento è stato deriso.… - respirartinii : RT @salvini_giacomo: Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera sul Recovery, attacca il governo: “Il Parlamento è stato esautorato per le di… -

Ultime Notizie dalla rete : **Recovery Camera

... oltre 18 miliardi di euro , le stesse risorse stanziate precedentemente ', ha spiegato Draghi in un intervento allain replica sulle comunicazioni relative alplan da 248 miliardi, ..., Draghi alla: replica e voto al Pnrr Roma " 'Ribadisco il profondo rispetto che il governo ed io abbiamo per il Parlamento". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla ...Via libera della Camera dei deputati al Recovery plan. Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti l'Aula di Montecitorio ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ...(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Per quanto riguarda la banda larga" nel Pnrr ci sono "6,31 miliardi per le reti ultraveloci, la banda larga e il 5G. L'obiettivo del governo è portare entro il 2026 reti a ban ...