Pronta la legge per salvaguardare le botteghe storiche del Lazio

Leggi su agi

(Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Quando una bottega storica abbassa per sempre la saracinesca si chiude una storia. Se ne può iniziare un'altra ma quella è finita per sempre. È su questo principio che nasce la “Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle”, proposta din. 267 del 30 dicembre 2020, attualmente in Commissione Bilancio del Consiglio regionale delper l'analisi delle disposizioni finanziarie. “Da anni in Italia si sta facendo strada il ‘modello Venezia' che priva il centro storico delle sue peculiarità trasformandolo in un insieme di B&B e minimarket e svuotandolo di residenti. La proposta dipunta proprio a mettere un freno a questo trend”, spiega all'AGI il consigliere regionale Demos, Paolo Ciani, anche vicepresidente della Commissione Sanità alla Regione ...