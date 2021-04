Prezzi degli hard disk aumentati? La colpa è della criptovaluta Chia (Di martedì 27 aprile 2021) Siamo abituati a sentire storie di miner di criptovalute che si lanciano come rapaci sul mercato delle schede grafiche, per poter trarre un cospicuo guadagno da quelle che sono vere e proprie “mining farm”. Niente più che agglomerati di schede video che lavorano in parallelo per risolvere algoritmi e ottenere criptovalute come ricompensa per il lavoro svolto. Storia vecChia, vista e rivista più volte e che sembra aver intaccato in modo decisamente non trascurabile il mercato delle GPU. Ma evidentemente tutto ciò non basta, e i miner hanno deciso di spingersi oltre: pare infatti che l’interesse si stia spostando dalle schede video agli HDD / SSD, che avranno come scopo quello di minare la nuova criptovaluta Chia. Il trading della moneta non è ancora stato reso disponibile (si potrà iniziare dal 3 maggio), ma le aziende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Siamo abituati a sentire storie di miner di criptovalute che si lanciano come rapaci sul mercato delle schede grafiche, per poter trarre un cospicuo guadagno da quelle che sono vere e proprie “mining farm”. Niente più che agglomerati di schede video che lavorano in parallelo per risolvere algoritmi e ottenere criptovalute come ricompensa per il lavoro svolto. Storia vec, vista e rivista più volte e che sembra aver intaccato in modo decisamente non trascurabile il mercato delle GPU. Ma evidentemente tutto ciò non basta, e i miner hanno deciso di spingersi oltre: pare infatti che l’interesse si stia spostando dalle schede video agli HDD / SSD, che avranno come scopo quello di minare la nuova. Il tradingmoneta non è ancora stato reso disponibile (si potrà iniziare dal 3 maggio), ma le aziende ...

