Ordinanza scrutini dal 1° giugno, parere CSPI: valutazione consideri le complessità di questo anno scolastico (Di martedì 27 aprile 2021) Sull’Ordinanza ministeriale relativa agli scrutini, di cui abbiamo anticipato i contenuti, è arrivato il parere del CSPI. Gli scrutini in questo anno scolastico potranno effettuati entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Sull’ministeriale relativa agli, di cui abbiamo anticipato i contenuti, è arrivato ildel. Gliinpotreffettuati entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l’avvio degli stessi non prima del 1°2021. L'articolo .

