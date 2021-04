Oms, la pandemia non è finita: l’Europa è maglia nera dei contagi, resta epicentro di fuoco del Covid (Di martedì 27 aprile 2021) Covid, l’Oms: la pandemia non è finita, anzi… Stime alla mano, l’Organizzazione mondiale della Sanità consegna all’Europa la maglia nera dei contagi. E con 51 milioni di casi, resta l’epicentro di fuoco del virus. Il vecchio continente sul baratro degli oltre 50 milioni di infezioni. Anzi, per l’esattezza, secondo quanto sentenziato dall’Oms e riferito, tra gli altri, dall’Adnkronos in queste ore, «il numero totale di casi di Covid-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51 milioni». Dunque, l’Europa «è ancora uno dei due epicentri della pandemia, responsabile di più di un terzo dei casi e dei morti a livello globale». Covid, Oms: la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021), l’Oms: lanon è, anzi… Stime alla mano, l’Organizzazione mondiale della Sanità consegna alladei. E con 51 milioni di casi,l’didel virus. Il vecchio continente sul baratro degli oltre 50 milioni di infezioni. Anzi, per l’esattezza, secondo quanto sentenziato dall’Oms e riferito, tra gli altri, dall’Adnkronos in queste ore, «il numero totale di casi di-19 nella Regione europea sta per raggiungere quota 51 milioni». Dunque,«è ancora uno dei due epicentri della, responsabile di più di un terzo dei casi e dei morti a livello globale»., Oms: la ...

