Oltre a Donnarumma ora sorride anche Ibrahimovic

(Di martedì 27 aprile 2021) Ottime notizie per il Milan:rientra in gruppo e fare Pioli. Lo svedese può rientrare col Benevento Una buona notizia nel mare di negatività dove rischia di affogare il Milan: Zlatanè rientrato in gruppo. Alla ripresa degli allenamenti, dopo il contro la Lazio, c’eralo svedese accanto ai suoi compagni. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... tanto che il Milan lo ha seguito, monitorato e infine bloccato per l'eventuale dopo. ... Maignan, in caso di approdo in rossonero, potrebbe ritrovare altri vecchi amici in Serie A,a ...Siamo concentrati nel cercare un accordo per il rinnovo cone siamo fiduciosi'. Milan, ...alle tante partite giocate ogni tre giorni, dobbiamo sommare anche le dodici fatte tra giugno ...Tra i volti nuovi in casa della "Vecchia Signora" potrebbe esserci quel Gianluigi Donnarumma seguito da vicino ormai da tanti anni ma che, per un motivo o per un altro, ha poi sempre giurato massima f ...Calciomercato Roma, tra i tanti profili seguiti per il nuovo portiere aumentano nuovamente le quotazioni di Audero della Sampdoria ...