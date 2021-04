L’assessora del Veneto Donazzan celebra il 25 aprile commemorando i nazisti. Il Pd: “Indecente, Zaia non faccia finta di nulla” (Di martedì 27 aprile 2021) L’assessora alla Cultura della Regione Veneto, di Fratelli d’Italia, ha celebrato il 25 aprile in modo un po’ particolare. Elena Donazzan sostiene di averlo fatto in ricordo di tutti i caduti della guerra civile in Italia, sia i partigiani che i fascisti. Eppure ha scelto un luogo che si presta a critiche e accuse di revisionismo storico, visto che si è recata sul Monte Corno, a Lusiana, sull’Altipiano di Asiago, alla foiba Buso de La Spaluga, dove al termine della guerra furono gettati 14 soldati nazisti. Non c’è voluto molto perché sembrasse una celebrazione di parte, nel senso della parte dei morti dell’esercito invasore, più che della liberazione dal fascismo e dell’occupazione nazista al di là delle parole che poi ha usato per spiegarla. Ha così incassato le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)alla Cultura della Regione, di Fratelli d’Italia, hato il 25in modo un po’ particolare. Elenasostiene di averlo fatto in ricordo di tutti i caduti della guerra civile in Italia, sia i partigiani che i fascisti. Eppure ha scelto un luogo che si presta a critiche e accuse di revisionismo storico, visto che si è recata sul Monte Corno, a Lusiana, sull’Altipiano di Asiago, alla foiba Buso de La Spaluga, dove al termine della guerra furono gettati 14 soldati. Non c’è voluto molto perché sembrasse unazione di parte, nel senso della parte dei morti dell’esercito invasore, più che della liberazione dal fascismo e dell’occupazione nazista al di là delle parole che poi ha usato per spiegarla. Ha così incassato le ...

