La riforma fiscale di Draghi è già in affanno

Leggi su panorama

(Di martedì 27 aprile 2021) Ladiparte in salita a causa delle visioni diverse dei partiti politici. Il mantra comune è la semplificazione del sistema, ma è sul come che iniziano a nascere le divergenze. Questo però non aiuta il processo di rinnovo dell'universo tasse.ha infatti sottolineato come per mettere in campo una"è auspicabile una ampia condivisione politica. Il Governo si è impegnato a presentare una legge delega entro il 31 luglio 2021. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà un ruolo di primo piano". Il problema sta proprio in "una ampia condivisione politica", che al momento non sembra esserci. Anche perché si va da chi guarda alla flat tax dei 65.000 euro come un faro nella notte a chi vuole un sistema progressivo, a chi punta sul ...