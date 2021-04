Gran Turismo Mobile? Sony adatta i “franchise più popolari” (Di martedì 27 aprile 2021) Si tratta di un’offerta di lavoro effettuata su LinkedIn. L’annuncio è per un “capo del Mobile” all’interno di Sony Interactive Entertainment, in un ruolo che la descrizione del lavoro dice sarà una “nuova business unit” sotto l’egida di PlayStation Studios. Naturalmente l’elenco è pieno di discorsi di gestione, ma una sezione è piuttosto accattivante. Il candidato prescelto, secondo l’annuncio, dovrà: dirigere tutti gli aspetti dell’espansione del nostro sviluppo di giochi da console e PC a dispositivi mobili e servizi live, con l’obiettivo di adattare con successo i franchise più famosi di PlayStation per dispositivi mobili. Sebbene si fermi in qualche modo al di fuori dei dettagli, è abbastanza chiaro nelle intenzioni: Sony sta cercando di portare i suoi titoli più Grandi e ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021) Si tratta di un’offerta di lavoro effettuata su LinkedIn. L’annuncio è per un “capo del” all’interno diInteractive Entertainment, in un ruolo che la descrizione del lavoro dice sarà una “nuova business unit” sotto l’egida di PlayStation Studios. Naturalmente l’elenco è pieno di discorsi di gestione, ma una sezione è piuttosto accattivante. Il candidato prescelto, secondo l’annuncio, dovrà: dirigere tutti gli aspetti dell’espansione del nostro sviluppo di giochi da console e PC a dispositivi mobili e servizi live, con l’obiettivo dire con successo ipiù famosi di PlayStation per dispositivi mobili. Sebbene si fermi in qualche modo al di fuori dei dettagli, è abbastanza chiaro nelle intenzioni:sta cercando di portare i suoi titoli piùdi e ...

