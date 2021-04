Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali dovrebbe farcela. Proseguono gli allenamenti (Di martedì 27 aprile 2021) Il peggio ormai è passato. Lo spavento è alle spalle. Dopo la bruttissima caduta arrivata in allenamento lo scorso 14 aprile, che gli è costata la frattura del radio destro, Vincenzo Nibali è tornato in bici ed è pronto a partecipare al Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Manca solamente l’ufficialità per la presenza dello Squalo dello Stretto alla Corsa Rosa, ma ormai tutti i segnali portano verso questa decisione. Lo stato di forma, almeno per le prime giornate, non sarà al top, visti anche i giorni di preparazione saltati a causa dello stop forzato, ma con il passare delle tappe il siciliano potrebbe crescere di forma e togliersi qualche soddisfazione (magari vincendo una tappa). Nel frattempo, terminata la fisioterapia al Rehability Center di Lugano, Nibali ha iniziato ad ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Il peggio ormai è passato. Lo spavento è alle spalle. Dopo la bruttissima caduta arrivata in allenamento lo scorso 14 aprile, che gli è costata la frattura del radio destro,è tornato in bici ed è pronto a partecipare al, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino. Manca solamente l’ufficialità per la presenza dello Squalo dello Stretto alla Corsa Rosa, ma ormai tutti i segnali portano verso questa decisione. Lo stato di forma, almeno per le prime giornate, non sarà al top, visti anche i giorni di preparazione saltati a causa dello stop forzato, ma con il passare delle tappe il siciliano potrebbe crescere di forma e togliersi qualche soddisfazione (magari vincendo una tappa). Nel frattempo, terminata la fisioterapia al Rehability Center di Lugano,ha iniziato ad ...

