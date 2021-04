Decreto Riaperture: Smart working semplificato fino al 31 luglio 2021 (Di martedì 27 aprile 2021) Il Decreto Riaperture ha prorogato lo Smart working semplificato fino al 31 luglio 2021 dando in questo modo alle aziende la possibilità di continuare con il lavoro agile dei dipendenti proprio come fino a questo momento. Decreto Riaperture: prorogato Smart working semplificato Il Decreto Riaperture del 22 aprile 2021 numero 52 ha prorogato lo stato di emergenza in Italia. Questa proroga ha provocato tra le altre cose anche uno slittamento della data entro la quale è possibile avvalersi dello Smart working semplificato. Questo è vero in quanto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Ilha prorogato loal 31dando in questo modo alle aziende la possibilità di continuare con il lavoro agile dei dipendenti proprio comea questo momento.: prorogatoIldel 22 aprilenumero 52 ha prorogato lo stato di emergenza in Italia. Questa proroga ha provocato tra le altre cose anche uno slittamento della data entro la quale è possibile avvalersi dello. Questo è vero in quanto il ...

