Coprifuoco | la Camera boccia l’odg di FdI per l’abolizione Accordo nella maggioranza per revisione a maggio

La Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia in favore dell'abolizione del Coprifuoco, ma la maggioranza ha raggiunto un'intesa sulla questione, dopo che, nei giorni scorsi, il tema aveva agitato le acque tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi. La limitazione oraria alla circolazione, attualmente fissata alle ore 22, sarà rivista nel mese di maggio. L'intesa è stata raggiunta grazie alla mediazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà e dopo il via libera del premier Mario Draghi, come hanno riferito fonti ministeriali all'agenzia Agi. Il testo su cui è stato raggiunto l'Accordo è così formulato si "impegna il Governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento ...

