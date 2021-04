Coprifuoco alle 22: oggi la proposta in Parlamento per abolirlo (Di martedì 27 aprile 2021) Lunedì 26 aprile è passato alla storia come una giornata importante per le riaperture, per i lavoratori ma anche per i cittadini. Tuttavia sono tanti i punti per i quali discussione è ancora accesa, ad esempio l’impossibilità di consumare al bancone, neppure per un caffè, o (nota ancor più dolente) il Coprifuoco. Come tutti sanno, i ristoranti hanno ottenuto l’opportunità di accogliere i clienti anche a cena: un traguardo che non accadeva dall’estate scorsa. Il Coprifuoco, però, rimasto invariato alle 22 ha creato non poco scompiglio tra ristoratori e cittadini. Leggi anche: ‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’: i risultati di uno studio presentato al Cts Coprifuoco alle 23: oggi la proposta in Parlamento Matteo Salvini, il leader della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Lunedì 26 aprile è passato alla storia come una giornata importante per le riaperture, per i lavoratori ma anche per i cittadini. Tuttavia sono tanti i punti per i quali discussione è ancora accesa, ad esempio l’impossibilità di consumare al bancone, neppure per un caffè, o (nota ancor più dolente) il. Come tutti sanno, i ristoranti hanno ottenuto l’opportunità di accogliere i clienti anche a cena: un traguardo che non accadeva dall’estate scorsa. Il, però, rimasto invariato22 ha creato non poco scompiglio tra ristoratori e cittadini. Leggi anche: ‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’: i risultati di uno studio presentato al Cts23:lainMatteo Salvini, il leader della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle Coprifuoco,Molteni:pensiamo a toglierlo 11.12 Coprifuoco,Molteni:pensiamo a toglierlo "Nel momento in cui si decide di avviare la riapertura di alcune attività,soprattutto serali, credo bisogni spostare il limite del coprifuoco almeno alle 23. Così il sottosegretario all'Interno Molteni (Lega) a Radio 24. "E' una norma nemmeno supportata e certificata da evidenze scientifiche e sanitarie - prosegue - Il Paese ha ...

Covid, 1 milione di italiani a cena fuori dopo lo stop di 6 mesi Sono circa un milione gli italiani che hanno colto l'occasione di mangiare ieri a cena fuori, nonostante i limiti fissati dal coprifuoco alle 22 , dopo oltre sei mesi di divieto scattato con il dpcm del 25 ottobre dello scorso anno. È quanto stima la Coldiretti sugli effetti dell'entrata in vigore del decreto anti - Covid ...

Ristoranti: 1 milione di italiani a cena fuori Sono 1 milione gli italiani tornati al ristorante per cena dopo sei mesi di divieto scattato con il dpcm del 25 ottobre dello scorso anno.

