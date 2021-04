Benitez: "Ritorno al Napoli? Lì si può vincere. De Laurentiis visionario" (Di martedì 27 aprile 2021) Una cosa è certa, Rafa Benitez è innamorato di Napoli e del Napoli . " Tornare? Direi un'altra volta che il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juve vinceva ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) Una cosa è certa, Rafaè innamorato die del. " Tornare? Direi un'altra volta che il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juve vinceva ...

Advertising

NCN_it : #BENITEZ: «A #NAPOLI SI PUÒ VINCERE! UN RITORNO IN AZZURRO? VEDREMO IN ESTATE. SU DE LAURENTIIS...» #DeLaurentiis - salvione : Benitez: “Ritorno al Napoli? Lì si può vincere. De Laurentiis visionario” - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ????#Benitez: “Ritorno a #Napoli? È presto per dire cosa succederà in estate” ??Le parole del tecnico #LBDV #LeBombeDiVlad… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ????#Benitez: “Ritorno a #Napoli? È presto per dire cosa succederà in estate” ??Le parole del tecnico #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : #Benitez: “Ritorno al #Napoli? Lì si può vincere. De Laurentiis visionario”: Il tecnico spagnolo sulla bellissima e… -