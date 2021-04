10 RICETTE CON GLI SPINACI

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021) In questo articolo vi propongo assolutamente da provare. Dall’inverno a verdura di stagione in primavera gli, grazie alla loro versatilità in cucina, sono protagonisti di tantegustose. Con glipossiamo preparare antipasti, contorni, pasta e risotti e dare sapore a sfiziosi plumcake e torte salate. Ho pensato quindi di raccogliere tantecon glicon le quali divertirvi a preparare ogni giorno un piatto diverso! Inizio le mie mie proposte con glisaltati in padella un piatto facile e veloce, perfetto come contorno di secondi di carne e pesce. Bastano deglifreschi, uno spicchio d’aglio e del buon olio d’oliva, e porteremo in tavola un piatto di verdure sano e gustoso. Continuo le mie proposte con la pasta ...