Tales of Arise abbandona il multiplayer per concentrarsi sui personaggi e sulla storia (Di lunedì 26 aprile 2021) Tales of Arise ha una data di uscita, ma le notizie attuali non portano solo gioia, visto che in una nuova intervista, il producer Yusuke Tomizawa ha spiegato che la serie abbandonerà la sua solita modalità cooperativa, lasciando così alcuni fan piuttosto delusi. La serie Tales of ha in genere una modalità co-op solo quando un giocatore salta in battaglia. Nelle parti in cui si viaggia sulla mappa, solo una persona controllerà il personaggio principale. Storicamente le battaglie cooperative consentivano fino a quattro giocatori in modo da poter controllare un intero gruppo di giocatori. Sfortunatamente sembra che in Tales of Arise non sarà così: durante un'intervista con IGN, Tomizawa ha spiegato che il team voleva concentrarsi su un'esperienza a sé ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 aprile 2021)ofha una data di uscita, ma le notizie attuali non portano solo gioia, visto che in una nuova intervista, il producer Yusuke Tomizawa ha spiegato che la serie abbandonerà la sua solita modalità cooperativa, lasciando così alcuni fan piuttosto delusi. La serieof ha in genere una modalità co-op solo quando un giocatore salta in battaglia. Nelle parti in cui si viaggiamappa, solo una persona controllerà ilo principale. Storicamente le battaglie cooperative consentivano fino a quattro giocatori in modo da poter controllare un intero gruppo di giocatori. Sfortunatamente sembra che inofnon sarà così: durante un'intervista con IGN, Tomizawa ha spiegato che il team volevasu un'esperienza a sé ...

Advertising

svarioken : Queste invece le pagine Amazon della Collector's di Tales of Arise, non ancora UP, ma le lascio qui. •… - GamingTalker : Tales of Arise non avrà il multiplayer, conferma Bandai Namco - RozenNeige : RT @PickaQuest: ?? Aperti i pre-order di #TalesOfArise anche su Amazon IT: - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: ?? Aperti i pre-order di #TalesOfArise anche su Amazon IT: - xxnuj : RT @PickaQuest: ?? Aperti i pre-order di #TalesOfArise anche su Amazon IT: -