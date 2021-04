Samsung Galaxy S20 FE 4G con SoC Qualcomm: lancio in vista (Di lunedì 26 aprile 2021) E’in arrivo una nuova variante del Samsung Galaxy S20 FE 4G, dove troverà posto al suo interno uno Snapdragon 865 come processore La nuova versione di Samsung Galaxy S20 FE 4G non si differenzierà in alcun modo dal punto di vista di design o hardware dagli altri omonimi già presenti sul mercato se non per il processore a bordo. Questa volta infatti non ci sarà più il SoC proprietario Samsung Exynos 990, bensì un Qualcomm Snapdragon 865 che sarà in grado di offrire elevate prestazioni ad un basso consumo energetico. Ne gioveranno in questo modo la batteria e le temperature interne del dispositivo. Il software che muoverà il telefono sarà anche in questo caso Android 10. Samsung Galaxy S20 FE 4G: scheda tecnica Display: Super AMOLED ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) E’in arrivo una nuova variante delS20 FE 4G, dove troverà posto al suo interno uno Snapdragon 865 come processore La nuova versione diS20 FE 4G non si differenzierà in alcun modo dal punto didi design o hardware dagli altri omonimi già presenti sul mercato se non per il processore a bordo. Questa volta infatti non ci sarà più il SoC proprietarioExynos 990, bensì unSnapdragon 865 che sarà in grado di offrire elevate prestazioni ad un basso consumo energetico. Ne gioveranno in questo modo la batteria e le temperature interne del dispositivo. Il software che muoverà il telefono sarà anche in questo caso Android 10.S20 FE 4G: scheda tecnica Display: Super AMOLED ...

