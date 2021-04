Ruba una motozappa 43enne denunciato

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto nei pressi di un’azienda agricola nelle campagne della zona dove era stata appenata unaancora caricata su un carrello traino. Il deto, un dipendente della azienda agricola, si era accorto del furto solo al ritorno dai lavori nei campi ed aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Le immediate indagini, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della masseria, hanno permesso ai poliziotti di accertare che due uomini arrivati a bordo di una Fiat Punto, approfittando della momentanea assenza del bracciante, avevano, in maniera estremamente rapida, sganciato dal furgone il carrello sul quale era caricata laper riagganciarlo alla loro autovettura per poi ripartire a gran velocità. Nonostante ...

Advertising

elenaricci1491 : Il derubato, un dipendente della azienda agricola, si era accorto del furto solo al ritorno dai lavori nei campi ed… - TarantiniTime : Il derubato, un dipendente della azienda agricola, si era accorto del furto solo al ritorno dai lavori nei campi ed… - onlvthebravee : @Rachy1909 sei una falsa ruba foto - ZeniaConfusa : RT @Comune_Bastione: ??LITE CONDOMINIALE: VICINO RUBA LE RUOTE La Vigilessa Romina è intervenuta per una #lite condominiale. Il vicino, pe… - iamchildesgf : @koesnooy Fidati che ti ruba i soldi e non te li ridà, te lo dice una ch eha preso Childe amore?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba una

C'è semprepersona che prova ad ingannare , il protagonista di ogni vicenda, prova farsi furbo, e quindi imbroglia ,, nel tentativo di restituire a se stesso qualcosa. Questa è la realtà ...Un operaio di 40 anni di Marinoun auto giocattolo del valore di 400 euro ad un bambino che l'aveva lasciata temporaneamente incustodita. Per l'uomo è scattata la denuncia, dopolunga attività investigativa fatta dagli ...Un uomo di 45 anni residente in una piccola frazione di Cannara è stato denunciato per furto di energia elettrica dai carabinieri. A far scattare gli accertamenti l'anziana vicina che improvvisamente ...Si tratta di un 43enne, che non è riuscito a fornire una convincente spiegazione sulla presenza del mezzo rubato nella sua proprietà: è stato denunciato per ricettazione Il personale del Commissariato ...