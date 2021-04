Rezza, ‘in dirittura d’arrivo dati vaccino Curevac’ (Di lunedì 26 aprile 2021) “Stiamo aspettando e dovremmo avere in dirittura d’arrivo a maggio i dati del trial di Fase 3 di un nuovo vaccino a mRna, il CureVac, e speriamo che i dati possano essere confortanti. Perché, mentre le aziende stanno andando a chiedere l’autorizzazione alle agenzie regolatorie, già hanno iniziato la produzione e ci conforta il fatto che probabilmente avremo nuovi vaccini a disposizione”. Lo spiega Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nella conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19. “Sappiamo – prosegue – che l’unico modo reale che abbiamo per cercare di tenere a freno la circolazione virale senza prendere misure restrittive alla fine è proprio la vaccinazione. Quindi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) “Stiamo aspettando e dovremmo avere ina maggio idel trial di Fase 3 di un nuovoa mRna, il CureVac, e speriamo che ipossano essere confortanti. Perché, mentre le aziende stanno andando a chiedere l’autorizzazione alle agenzie regolatorie, già hanno iniziato la produzione e ci conforta il fatto che probabilmente avremo nuovi vaccini a disposizione”. Lo spiega Gianni, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nella conferenza stampa sull’analisi deidel Monitoraggio regionale sull’epidemia di Covid-19. “Sappiamo – prosegue – che l’unico modo reale che abbiamo per cercare di tenere a freno la circolazione virale senza prendere misure restrittive alla fine è proprio la vaccinazione. Quindi ...

Advertising

MinisteroSalute : #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per… - italiaserait : Rezza, ‘in dirittura d’arrivo dati vaccino Curevac’ - AUSLRomagna : RT @MinisteroSalute: #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per la… - Regione_Sicilia : RT @MinisteroSalute: #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per la… - FNOMCeO : RT @MinisteroSalute: #VaccinesWork??Settimana europea e mondiale delle vaccinazioni, 7 giorni per ricordare l’importanza dei vaccini per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza ‘in Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera