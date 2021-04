Precipita dal secondo piano | muore un 75enne a Limatola

Leggi su anteprima24

Tragica fine questa notte per undi. L'uomo èto daldella propria abitazione di via Cisterna, probabilmente dopo essersi sporto dalla ringhiera di un balcone. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo che nonostante sia stato trasportato immediatamente all'Ospedale di Caserta è deceduto poco dopo. I Carabinieri della stazione di Dugenta stanno ora cercando di appurare la dinamica dei fatti, sul luogo non sarebbe stato ritrovato alcun messaggio da parte della vittima.