Oscar 2021: Chloé Zhao è passata alla storia, anche per il look no make-up e le trecce (Di lunedì 26 aprile 2021) La notte degli Oscar 2021 ha fatto storia in tutti i sensi. Non solo perché a vincere quattro statuette è stata Chloé Zhao, la prima donna asiatica (è cinese) e di colore che si è aggiudicata l’Oscar come migliore regia, miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio, ma anche per i nuovi codici di stile portati dalla stessa sul tappeto rosso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) La notte degli Oscar 2021 ha fatto storia in tutti i sensi. Non solo perché a vincere quattro statuette è stata Chloé Zhao, la prima donna asiatica (è cinese) e di colore che si è aggiudicata l’Oscar come migliore regia, miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio, ma anche per i nuovi codici di stile portati dalla stessa sul tappeto rosso.

Advertising

Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - DrApocalypse : #AnthonyHopkins sorpreso dal trionfo Oscar: 'Non me l'aspettavo, rendo omaggio a Chadwick Boseman' - VIDEO - dopiot : RT @ANNAQuercia: Oscar: Nomadland trionfa, delusione per l'Italia. Tutti i premi della 93/ma edizione - Cinema - ANSA -