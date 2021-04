MMA | UFC261 Main Card bollente con emozioni continue

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’evento di Sabato notte UFC 261 che ha avuto luogo al VyStar Veterans Memorial Arena di Jacksonville è stato veramente un susseguirsi di colpi di scena che hanno infiammato la serata e tutto il pubblico che ha partecipato. L’evento era a porte aperte e la platea era sold out, una massa di persone che qui da noi con le restrizioni ancora attive sembrava quasi surreale. I match proposti erano sulla carta assolutamente interessanti e ilevent tra Kamaru Usman e Jorge Masvidal era la classica ciliegina sulla torta. Lesono state tante, alcune purtroppo in negativo, i primi 2 match sono stati segnati da infortuni ai fighter, nel primo Jimmy Crute ha subito lo stop da parte del medico per un brutto infortunio al ginocchio dopo un potente low kick messo a segno da Anthony Smith nel corso della prima ripresa, il medico al ripartire del secondo ...