Matrimonio a prima vista Italia, un’ex protagonista fa coming out: “Sono fidanzata con una donna!” (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ passato un pò di tempo da quando Daniela Benvenuto – nel 2018 – ha partecipato alla terza edizione di Matrimonio a prima vista Italia insieme a Roberto Orlandini, con cui convolò a nozze. Lei era una dietista sportiva di Arcore mentre lui era di Seriate e – dopo aver perso il suo patrimonio da giovane per via di un investimento sbagliato – lavorava giorno e notte come operaio presso un’azienda finchè non divenne dirigente. I due avevano fatto molto discutere durante la trasmissione, specialmente Daniela che non aveva mostrato molto interesse per il marito e aveva affermato più volte che per lei non era scattata la scintilla e che non rientrava nei suoi gusti. Al contrario di Roberto che invece aveva provato svariate volte e conquistare il cuore della moglie con la dolcezza, salvo poi arrendersi quando ha capito ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ passato un pò di tempo da quando Daniela Benvenuto – nel 2018 – ha partecipato alla terza edizione diinsieme a Roberto Orlandini, con cui convolò a nozze. Lei era una dietista sportiva di Arcore mentre lui era di Seriate e – dopo aver perso il suo patrimonio da giovane per via di un investimento sbagliato – lavorava giorno e notte come operaio presso un’azienda finchè non divenne dirigente. I due avevano fatto molto discutere durante la trasmissione, specialmente Daniela che non aveva mostrato molto interesse per il marito e aveva affermato più volte che per lei non era scattata la scintilla e che non rientrava nei suoi gusti. Al contrario di Roberto che invece aveva provato svariate volte e conquistare il cuore della moglie con la dolcezza, salvo poi arrendersi quando ha capito ...

Advertising

blackstarqeeen : @_pcarolyn ???? prima cosa da fare dopo il matrimonio: prenotare dalla parrucchiera per un taglio di almeno 25 cm - GUCCIVHAR : venerdì devo uscire per la prima volta dopo non so quanto e sto già facendo le prove vestito manco dovessi andare a un matrimonio - blackstarqeeen : Mi mancano i capelli corti, ma non posso tagliarli perchè ho promesso a un’amica che per il suo matrimonio li avrei… - AlineCMZ : RT @vogue_italia: Spose indecise, wedding planner disorganizzati, genitori o suoceri invadenti. Ecco i film da vedere prima di sposarsi (e… - vogue_italia : Spose indecise, wedding planner disorganizzati, genitori o suoceri invadenti. Ecco i film da vedere prima di sposar… -