"Mascherina in spiaggia, lanciamo moda dell'abbronzatura con il segno". L'ideona di Pregliasco

Roma, 26 apr – Siamo alla follia, il virologo Fabrizio Pregliasco non solo dice che quest'estate la Mascherina va indossata pure in spiaggia, ma che per convincere la gente bisogna lanciare la moda dell'abbronzatura con il segno in faccia. Non bastavano i deliri dei media mainstream, che in questi mesi hanno fatto approfondimenti su come comunicare con il linguaggio degli sguardi, visto l'obbligo della Mascherina. Ora ci si appella a chi possa fare tendenza, magari qualche influencer che sfoggi (si fa per dire) una faccia abbronzata a metà, con un bel rettangolone bianco su naso bocca e guance. Pregliasco: "L'unica è lanciare la moda dell'abbronzatura con il segno sul viso"

