Isola, Elettra Lamborghini attacca Valentina Persia e svela chi vincerà (Di lunedì 26 aprile 2021) Elettra Lamborgini critica Valentina Persia e svela chi vincerà l’Isola dei Famosi secondo lei. L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dei concorrenti dello show in onda su Canale Cinque. Fra i più discussi c’è proprio la comica, spesso al centro di scontri e liti. “Valentina Persia è troppo agitata – ha svelato in un’intervista al settimanale Oggi -. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni forti”. L’opinionista ha le idee chiare anche per quanto riguarda Roberto Ciufoli, attore ed ex componente della Premiata Ditta: “Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021)Lamborgini criticachil’dei Famosi secondo lei. L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato dei concorrenti dello show in onda su Canale Cinque. Fra i più discussi c’è proprio la comica, spesso al centro di scontri e liti. “è troppo agitata – hato in un’intervista al settimanale Oggi -. Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni forti”. L’opinionista ha le idee chiare anche per quanto riguarda Roberto Ciufoli, attore ed ex componente della Premiata Ditta: “Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si ...

Advertising

zazoomblog : Isola Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini criticano i naufraghi - #Isola #Zanicchi #Elettra #Lamborghini - GriefSeedYue : Elettra Lborghini dice di Valentina Persia che è cattiva. In realtà lei giudica 'cattiva' chi non è falsa, ignorant… - nocchi_rita : RT @Christian91ce: “Ma pure tu non parli italiano Elettra? Non ce la posso fa!” STO VOLANDOOOOOO ???? #isola - infoitcultura : Elettra Lamborghini, il look da capogiro all’Isola dei Famosi: il prezzo dell’outfit - infoitcultura : “Chi vincerà l’Isola dei Famosi?”: Elettra Lamborghini non ha dubbi -