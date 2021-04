In Argentina un 30enne è diventato proprietario del dominio di Google pagando meno di 3 euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Argentina 30enne

TPI

Ilbrasiliano Lucas Lima, di recente passato a far parte della scuderia AGSM del player ... segnando due reti, una delle quali nel Superclasico de las Americas contro l', e prendendo ...Antonella Gonzalez virale Lo sa bene Antonella Gonzalez,diventata famosa in tutto il mondo per delle foto diventate virali in pochissimo tempo. Antonella è una giocatrice del Tomàs ...Un giovane ha acquistato per pochi euro il dominio di Google in Argentina, diventandone legalmente proprietario per meno di un paio d’ore. È la storia di Nicolas David Kuroña, un trentenne originario ...Teijo, centrocampista 30enne argentino, cresce nel settore giovanile degli «All Boys Buenos Aires II» prima di collezionare circa 40 presenze nella Primera Division (Serie B Argentina). Vanta diverse ...