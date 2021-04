F1, Domenicali: “Sprint race renderà i weekend ancora più coinvolgenti” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan in un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021”. Così Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, commentando l’innovazione delle Sprint race al sabato in tre gare nel 2021: ”Vedere i piloti che si sfidano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che i piloti apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano, ed è una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi nuovi, assicurandoci al contempo di rimanere impegnati per l’eredità e la meritocrazia del nostro sport”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) “Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan in undi garapiù coinvolgente nel 2021”. Così Stefano, CEO della Formula 1, commentando l’innovazione delleal sabato in tre gare nel 2021: ”Vedere i piloti che si sfidano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che i piloti apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano, ed è una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi nuovi, assicurandoci al contempo di rimanere impegnati per l’eredità e la meritocrazia del nostro sport”. SportFace.

