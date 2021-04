Dall’Inghilterra, i club inglesi dovevano essere in 9 in Super Lega, ma ci fu il no degli altri (Di lunedì 26 aprile 2021) I sei club inglesi, prima di abbandonare il progetto Super Lega, avrebbero tentato di convincere le altre tre società coinvolte a modificare il format della competizione appena nato. Lo rivela il Daily Mail: dopo le proteste dei tifosi e le prime reazioni contrarie, le squadre di Premier hanno proposto di aumentare da cinque a nove il numero delle squadre da invitare, per “far sembrare la competizione più aperta”. L’idea è però stata scartata subito dalle italiane e le spagnole. Vengono quindi fuori dei dettagli interessanti su quello che sarebbe dovuto essere il format della chiacchieratissima Super Lega. Foto: Logo Super Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) I sei, prima di abbandonare il progetto, avrebbero tentato di convincere le altre tre società coinvolte a modificare il format della competizione appena nato. Lo rivela il Daily Mail: dopo le proteste dei tifosi e le prime reazioni contrarie, le squadre di Premier hanno proposto di aumentare da cinque a nove il numero delle squadre da invitare, per “far sembrare la competizione più aperta”. L’idea è però stata scartata subito dalle italiane e le spagnole. Vengono quindi fuori dei dettagli interessanti su quello che sarebbe dovutoil format della chiacchieratissima. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #PremierLeague Dall’Inghilterra: “Il fondatore di Spotify vuole acquistare l'#Arsenal” - FcInterNewsit : Dall'Inghilterra - Mourinho già pronto a tornare in panchina: tre club sullo Special One, c'è anche la Roma - infoitsport : Dall’Inghilterra – UEFA, sanzioni in arrivo per i 12 club della Superlega - infoitsport : Clamoroso dall'Inghilterra: due club pronti a lasciare | Top News - angelo_arcadu : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso dall'Inghilterra: marcia indietro del Chelsea, il club pronto a rinunciare alla Superlega -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inghilterra club Arsenal, dall'Inghilterra: "Fondatore Spotify vuole acquistare il club" Sportface.it