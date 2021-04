Ascolti Tv 25 aprile 2021 | Giletti super | con il caso Grillo va in doppia cifra

(Di lunedì 26 aprile 2021)Tv 25. In prima serata su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media di 3.390.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale 5 - dalle 21.29 alle 23.

Tv 25 aprile 2021. In prima serata su Rai1 in prima visione La Compagnia del Cigno 2 ha conquistato una media di 3.390.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale 5 - dalle 21.29 alle 23. Gli ascolti dell'Isola continuano a calare, probabilmente per la mancanza di dinamiche. Giovedì 22 aprile ha fatto registra un record negativo: 2.838.000 spettatori e il 16,90% di share, dopo l'...