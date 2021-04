Almanacco del 26-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 aprile 2021)del giorno inizia una nuova settimana ci proviamo almeno lunedì 26 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cleto papà credo che deriva dal greco kletos significa Nobile Glorioso in bici il proverbio prima di rompere l’uovo Bisogna aver pronto il pane il sale Ecco mi sembra giusto sono una pioggia in marcaurelio Neri Parenti Giorgia e noi andiamo a fare in questo giorno vero di riapertura e andiamo a fare gli auguri ai nostri di oggi se li troviamo eh non è detto che ce li abbiamo pronti pronti come se nulla fosse lì andiamo a fare a Paola Giorgio Gianni è Debora l’augurio di una meravigliosa giornata buon compleanno i piùsono ragiunto Emilia Annalisa Sara e Saverio Tantissimi auguri per una meravigliosa giornata con voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 26 aprile 1868 Umberto Primo di Savoia sposa Firenze la cugina ...