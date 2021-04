Yemen: almeno 65 morti in 48 ore a Marib, i ribelli avanzano (Di domenica 25 aprile 2021) I combattimenti tra forze governative e ribelli hanno causato almeno 65 morti nelle ultime 48 ore a Marib, la provincia ultimo bastione dei governativi nel nord dello Yemen, dove i ribelli avanzano ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) I combattimenti tra forze governative ehanno causato65nelle ultime 48 ore a, la provincia ultimo bastione dei governativi nel nord dello, dove i...

