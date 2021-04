Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola 4° Q | padroni di casa in netto controllo | neroarancio in difficoltà

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021), il racconto della partita valida per la 7ª giornata della fase a orologio di Serie B Penultima partita della regular season di Seri B, 7ª giornata della seconda metà di stagione, la cosiddetta fase a orologio. La, inserita nel girone D, si appresta a quella che sarà l’ultima trasferta stagionale.ospiti della, presso il Palasport ‘Carmine Longo’, proveranno a sfatare il tabù che li vede come unica squadra a non aver mai vinto fuoriin stagione. I ragazzi di coach Bolignano arrivano da un importante successo contro Pozzuoli che ha posto in discesa la strada per degli eventuali ...