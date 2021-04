SailGP | Ben Ainslie trionfa alle Bermuda Bruni e Spithill entrano in collisione

(Di domenica 25 aprile 2021) Il team britannico di Benvince la prima tappa del, aggiudicandosi ilSail Grand Prix presentato da Hamilton Princess. Gli inglesi battono l’Australia – che ha vinto quattro delle cinque regate di flotta per accedere alla finale altrettanto forte preferiti – di soli quattro secondi. Male invece la tappa delleper i due timonieri di Luna Rossa, Checcoe James, rispettivamente sulle imbarcazioni di Giappone e USA: nel corso della Race 4 della prima tappa, la barca di Team Japan, guidata da, è entrata in contatto con quella di Team USA di. Il risultato è stato il ritiro per entrambe le imbarcazioni, che dunque hanno concluso agli ultimi due posti ...

I team del Sail GP 2021 Australia Team con Tom Slingsby al timone, campione in carica; Great Britain Team con Ben Ainslie; New Zealand Team con Peter Burling e Blair Tuke; USA